Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalanları ekipler kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan 2 kişiyi, jandarma ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.
Elbistan'ın Bakış Mahallesi Karadede Yaylası'ndan ilçe merkezine gitmek isteyen Mustafa M. ile Bünyamin K'nin aracı bölgede kar yağışının etkisini arttırması sonucu yoldan çıktı.
Mustafa M. ve Bünyamin K, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Elbistan Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneğini arayarak yardım istedi.
Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, iş makineleriyle yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaştı.
Sağlık durumları iyi olan ve ekiplerce ilçe merkezine götürülen Mustafa M. ile Bünyamin K, ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kar Yağışı
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