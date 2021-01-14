Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de merkeze bağlı Dervişli köyü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Dervişli köyünde 17 pozitif ve 24 temaslı vaka bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar köyde karantina uygulamasına ve köye giriş çıkışların sınırlandırılmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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