Sağanak ve fırtına ilçede iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yola, sağanak nedeniyle yumuşayan yamaçtan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kaya parçaları ve toprak düştü.

Yol, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede risk devam ettiği için yol temizleme çalışmalarına sabah başlayacak.