Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişiye gözaltı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tanır Mahallesi Kafla mevkisinde devriye faaliyetleri sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi yakaladı. Kazı alanında dedektör, bilgisayar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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