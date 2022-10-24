Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da iş yerinde yangın
İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sultançiftliği Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İş yerinin üstündeki dairelerde oturan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
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