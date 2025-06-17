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Türkiye
AA 17.06.2025 16:24

Kahramanmaraş'ta iş makinesi enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta iş makinesi enkaz altında kaldı

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

Kahramanmaraş'ta iş makinesi enkaz altında kaldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bu arada, binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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6 Şubat AFAD Deprem Kahramanmaraş
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