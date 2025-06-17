Kahramanmaraş'ta iş makinesi enkaz altında kaldı

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Bu arada, binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.