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Türkiye
AA 17.06.2025 16:22

Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza sonrası çıkan yangında 1 kişi öldü, araçlarda sıkışan 2 şoför hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

D-650 karayolu Bilecik istikametinde seyreden Hikmet Şahin yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada tır, Sakarya istikametinde seyreden Ercüment D. idaresindeki ve İsmail A'nın kullandığı tırlarla çarpıştı.

Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çarpışmanın ardından 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan tır sürücüleri Ercüment D. ve İsmail A. sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Ercüment D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı Bilecik istikametindeki ulaşım çalışmaların ardından normale döndü. Sakarya istikametindeki ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Sakarya Trafik Kazası
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