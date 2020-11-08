Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Alınoluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İrem Aşık yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Muhammet Karcı'nın kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Elmas Şensoy yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza erine gelen ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 17:55
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