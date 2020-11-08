Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde aralarında market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane ve düğün salonu olan toplam 437 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 17 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1 iş yerine cezai işlem uyguladı.

COVID-19 temaslısı olması nedeniyle karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 kişi ceza yazılarak ikametlerine yönlendirilirken, 1 kişi ise öğrenci yurduna gönderildi.