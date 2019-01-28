Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "örgüte üye olmak" suçundan tutuklu olan M.Ö'nün eşi N.Ö'nün, örgüt evleri için gıda götürdüğünü belirledi.

N.Ö'yü takibe alarak gıda malzemelerini götürdüğü adresleri tespit eden polis ekipleri, N.Ö. ve aynı araçta bulunan Meryem S'yi Türkoğlu ilçesinde gözaltına aldı.

Meryem S'nin örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında esnaf, örgütle bağlantılı kurum çalışanları, mesleklerinden ihraç edilmiş mühendis ile bir öğretmenin bulunduğu 9 kişiyi yakalamak için, örgütle bağlantılı 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 kişiden, Şule Y, Meryem S. ve Rabia K. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 5 ilde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA