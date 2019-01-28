Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ceylanpınar ilçesinde sosyal medyada, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 kişi sorgu işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA