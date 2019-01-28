İzmir'de yaklaşık 2 hafta önce Menderes'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karakuyu Mahallesi'nde oluşan düdenler, çeşitli yerlerden ziyaretçi ağırlıyor.

Düdenlerin oluştuğu bölgeye araçlarla gidenler, suların toprak altına akışını izliyor.

Bazı vatandaşlar tarım arazisine inerek düdenlerin kıyısında fotoğraf çekerken, bazıları da özçekim yapıyor.

Çocuğuna göstermek istedi

Selçuk ilçesinde yaşayan Süleyman Böcü, bölge düden oluşumunu duyduktan sonra merak ettiklerini, İzmir'den Selçuk'a giderken yolların değiştirip düdenleri görmeye geldiklerini söyledi.

Oğlu Umut'un da düdenleri görmek istediğini anlatan Böcü, "Biz de görmek istedik. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. O yüzden dayım, yengem, eşim ve oğlumla geldik. Gördüğümde heyecanlandım. Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Karakuyu'da yaşayan Fatma Torun ise, yaklaşık 13 yıldır bu mahallede yaşadığını, daha önce bir düden oluşumuna rastlamadığını dile getirdi.

Torun, Torbalı'da yaşayan anne ve babasının düdenleri görmek için mahalleye geldiğini, onların çektikleri fotoğrafları kendisine göstermeleri üzerine düdenlerin yanına gitmeye karar verdiğini anlattı.

Birçok insanın düdenleri merak ettiğini, bu nedenle mahalleye gittiğini belirten Torun, "Çok gelen giden oluyor buraya. İzmir tarafından, farklı yerlerden geliyorlar" diye konuştu.

"Su arttı, düdenler büyüdü"

Osman Torun da düdenleri geçen hafta gördüğünü, hafta sonu tatili nedeniyle bir kez daha görmek istediğini söyledi.

Tarım arazisinde biriken ve düdenlerden yer altına giden suların arttığını fark ettiğini belirten Torun, şöyle devam etti:

"Derinlikleri de arttı. 70 yıldır bu köyde yaşıyorum, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Yaklaşık 3 dönümlük bir tarım arazi şu an kayıp. Hafta sonu çok gelen giden var. Burayı merak edip geliyorlar."

Kaynak: AA