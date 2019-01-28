İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yurt dışına tarihi eser kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 1 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Küçükçekmece, Üsküdar, Çekmeköy, Bakırköy ve Fatih'te belirledikleri adreslere 11 farklı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınana şüpheliler hakkında savcılığın talimatıyla 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatılarak Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sunu kabı, altın vaftiz madalyası, deri kaplı el yazması Kur'an-ı Kerim, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen askeri matara ile bin 202 sikke, bin 155 metal obje, 4 toprak obje, 2 dedektör, 8 taş obje ve mermer sütun ele geçirildi.

Kaynak: AA, DHA