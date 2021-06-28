Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 5. kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının geri dönüşüm deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, alevlere müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Yangın
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