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Gündem
AA 18.09.2026 21:56

Türkiye, Pakistan'da cami yakınında meydana gelen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bulunan bir caminin yakınında cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz." ifadeleriyle söz konusu saldırıyı kınadı.

Türkiye, Pakistan'da cami yakınında meydana gelen saldırıyı kınadı

Bakanlığın saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bulunan bir caminin yakınında cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamada en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürü Zülfikar Hamid, Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin girişinde bir cami yakınında patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Pakistan
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