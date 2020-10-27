İstasyon Mahallesi Eğlenceler Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin de desteğiyle yangına müdahale etmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri de olay yerine yönlendirildi.

Yangına müdahale sürüyor.