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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda boya kutuları içerisine gizlenmiş 1375 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri kent merkezindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, boya kutuları içerisine gizlenmiş 1375 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Operasyonda, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
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