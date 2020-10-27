Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 195 kilo kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 195 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente kaçak makaron ve tütün getirileceği bilgisine ulaştı.
Şüpheliler M.T. ve G.G.'nin bulunduğu aracı kent girişinde durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, 195 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.
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