Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın gece saatlerinde Muğla genelinde, perşembe günü ise Antalya genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışla birlikte bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşeceği, yağış esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.