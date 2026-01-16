Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
Türkiye
AA 16.01.2026 17:31

Kahramanmaraş'ta Atatürk'e hakaret eden 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık içeren paylaşımlar yaptıkları belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Atatürk'e hakaret eden 3 zanlı tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Afşin ilçesi Altınelma Mahallesi’nde, 15 Ocak’ta sosyal medya platformlarından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu içerikleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk yakalanmış, haklarında 5816 Sayılı 'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş
