Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 9,88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-28
Saat:17:39:53 TSİ
Enlem:37.837 N
Boylam:36.628 E
Derinlik:9.88 km
Detay:https://t.co/1FqwYbdnaM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
4,1 büyüklüğünde bir deprem daha
İlçede 10 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Bu sarsıntı ise 13,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, herhangi bir olumsuzluk yok.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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