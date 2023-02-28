7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki vatandaşlar için Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından başlatılan konteyner kampanyasına destekler sürüyor.



Kırıkkale merkezde ikamet eden şehit Yasin Baran'ın annesi Pakize Zengin'de umre için biriktirdiği 23 bin lirayı, konteyner kampanyasına bağışladı. Şehit annesi Zengin, kendisini evinde ziyaret eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a bağış makbuzunu teslim etti.

2019 yılında Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Yasin Baran'ın ismi ise konteynere verilecek. Şehit annesi Pakize Zengin, umre için biriktirdiği parayı depremzedelerin konaklayacağı konteyner kampanyasına bağışladığını söyledi.

"Keşke olsa da bir konteyner parası daha versem"





Elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını belirten Zengin, "Çoktan beri aklımdaydı biriktiriyordum. Gitmesem de olur yeter ki içinde bir vatandaş otursun, 'Allah razı olsun' desin. Benim için en büyük gurur budur. Elimizden geldiğince yardım yapalım. 3-5 az çok ne olursa olsun. Keşke olsa da bir konteyner parası daha versem. İnşallah birikir yine veririm. Allah razı olsun başkanımdan da o da beni onurlandırdı. İsterim herkes yardımlarını getirsin başkanıma, o da bizim adımıza ihtiyaç sahiplerine versin" dedi.