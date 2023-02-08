Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir binanın enkazından ses gelmesi üzerine burada çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Anne Döndü Akçakaya ve kızı Gülsüm Ela'nın sağ olduğunu tespit eden ekipler, depremin 62'nci saatinde ilk olarak Gülsüm Ela'yı, yarım saat sonra da annesini enkazdan sağ çıkardı.

Anne ve kızı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Trabzon Caddesi'ndeki enkazdan bir kadın yaralı kurtarıldı

Trabzon Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın enkazından ses duyan ekipler, yapılan çalışmanın ardından bir kadına yaralı olarak ulaştı. Enkazdan 61 saat sonra çıkartılan genç kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Enkazdan çıkarılmasının ardından vatandaşlar ve bölgedeki ekipler, sevinç çığlığı atarak genç kadını alkışladı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi'nin Kahramanmaraş'ta 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardıkları bildirildi.

Enkaz altında kalan kadın, 58 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yıkılan 6 katlı Kalkan Apartmanı'ndan seslerin geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, depremden 58 saat sonra 59 yaşındaki Emine Kızıloğlu'nu enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

63 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı

Arama kurtarma ekipleri, depremde yıkılan Kuddusi Baba Bulvarı 8 katlı Güçgözler Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, enkazdan 60 yaşındaki Ramazan Ayranpınar'ı depremden yaklaşık 63 saat sonra yaralı çıkardı.

65 yaşındaki kadın 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Haydullah Mahallesi'ndeki 7 katlı Bediroğlu Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini duyan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında 65 yaşındaki Gülseren Akpolat'ı depremden yaklaşık 62 saat sonra yaralı olarak kurtardı. Akpolat hastaneye kaldırıldı.

Suriye uyruklu Muhammed depremden 65 saat sonra kurtarıldı

Ali Sezai Efendi Caddesi 4 katlı Doğru Apartmanı'nın enkazında yürütülen çalışmada, Suriye uyruklu Muhammed isimli kişi depremden 65 saat sonra sağ kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anne, baba ve 2 çocuğu enkazdan 64 saat sonra kurtarıldı

AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi'nde yıkılan Yıldız Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, enkazı üç kat kesip tünel oluşturarak baba Mehmet Özbek (25), anne Sude Rümeysa (25) ile çocukları 2 yaşındaki Elif Berra ve 4 yaşındaki Zeynep'e depremden yaklaşık 64 saat sonra ulaştı.

Alkışlarla enkazdan çıkarılan Özbek ailesi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

27 yaşında Ünal Öztürk, 67 saat sonra kurtarıldı

Ali Sezai Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmada, 27 yaşında Ünal Öztürk, depremden 67 saat sonra sağ kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.