Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi AFAD ekiplerince 54 saat sonra sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Sakarya AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Birecik ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Bir mahalledeki yıkıntılar arasından ses geldiğini belirleyen ekipler, depremden 54 saat sonra bir kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.
Alkışlar eşliğinde çıkarılan ve sağlık durumu iyi olan 35 yaşlarındaki erkek, kendisini kurtaran ekiplere sarılarak teşekkür etti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Şanlıurfa
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