Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 8,48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlçede ilk depremden çok kısa bir süre sonra 3,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş İli Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.