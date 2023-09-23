Başakşehir'de devrilen İETT otobüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri geri giderek bir sitenin duvarı ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Geçtiğimiz Salı günü meydana gelen kazada, otobüsteki biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen otobüs olay yerine getirilen vinç ve çekicilerin yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Frene basılmadığı tespit edildi

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde otobüsün geriye doğru kaydığı sırada frene basılmadığı tespit edildi. Kazada yaralanan şoför Durmuş B., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette konuyla ilgili ifade veren Durmuş B'nin ekiplere frene bastığını söylediği öğrenildi. Durmuş B, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İçeride yaşananlar kamerada

Kazanın otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde geri geri kayan otobüsün içindeki yolcuların savrulduğu o sırada bir annenin bebeğinin pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Aralarında çocuklarında bulunduğu yolcular devrilen otobüsten kazanın şokunu atlattıktan sonra yürüyerek çıkıyor.