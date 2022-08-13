Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 07:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7,01 km kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 13.08.2022, 06:50:44 TSİ
Enlem : 37.4576 N
Boylam : 36.9801 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/rtA6tchRph@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Kahramanmaraş
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