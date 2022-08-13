Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asker eğlencesinde saçmalar 11 kişiyi yaraladı
[Fotograf: AA]
Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı.
Karaman'da Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle rasgele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalardan 11 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Ambulans Bireysel Silahlanma Karaman
Son Haberler
- 01:44
- 01:34
- 00:50
- 02:02
- 00:50
Sıradaki Haber
Maden ocağında zehirlenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz