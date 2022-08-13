Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 01:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Maden ocağında zehirlenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kömür ocağında çalışan 8 işçi, metan gazından zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan bir kömür ocağında çalışan işçilerden 8'i, metan fazından zehirlenerek, fenalaştı.
Çalışma arkadaşları tarafından madenden çıkarılan 8 madenci, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Emre Kavak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde işçileri ziyaret ederek, durumla ilgili bilgi alıp, ardından da olay yerine giderek incelemede bulundu.
Etiketler: Bursa Maden İş Kazaları
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