Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, 23 koyun telef oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 23 koyun telef oldu.
21 yaşındaki Ömer Faruk Yangıncı yönetimindeki otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25’inci kilometresinde koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürücü Yangıncı ile otomobildeki 17 yaşındaki Enes Emre Bayin yaralandı, 23 koyun telef oldu.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada telef olan koyunlar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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