Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Domuz sürüsü zincirleme kazaya sebep oldu: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, kara yoluna çıkan domuz sürüsü zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Merzifon-Çorum kara yolunun 13'üncü kilometresinde 3 otomobil, yola inen domuz sürüsüne çarpmamak için durmaya çalışınca birbirine girdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Eda Nur K., Yunus Emre K., Rahime K., Murat K., Nuran K., Rabia K., Aslı K. ve İsmail K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafiğe kısmen kapanan kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
Kazada 2 domuz telef oldu.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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