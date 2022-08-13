Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimler sonucunda, aranan bir şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliye de ilgili kanun gereğince idari işlem uygulandı.

Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada, 796 kişi, 230 araç ve 97 motosiklet denetlendi.