Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da otomobil alt geçide düştü: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Konya’da kontrolden çıkan otomobilin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde Emre D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp alt geçide düştü.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan yolcu B.Ş. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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