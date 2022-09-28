Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan bir ikamette henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evdeki yabancı uyruklu kardeşler 2 yaşındaki Melek B., 4 yaşındaki Sali B., 6 yaşındaki Yusuf B. ve 7 yaşındaki İheb B. dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolleri yapılan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, çocukların kurtarılma anları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.