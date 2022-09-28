Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti kurtarma botları ile Sahil Güvenlik gemileri sevk edildi.

Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için, KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahaline yönledirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı."

İstanbul Boğazı'nda makina arızası sebebiyle sürüklenen gemi kıyıya yakın noktada demir attı. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/AYQ06Hpdip pic.twitter.com/q8S0IF8Bg9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2022

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da demir atan gemiyi kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı'ya demirleme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, ''Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Boğazı trafiğe açıldı

Dümeni kilitlenen geminin, römorkörler eşliğinde güvenli bir şekilde Ahırkapı’ya çekiliyor.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 20.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.

