Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'nde S.E'nin evinde sahte içki bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı.
İkamette yapılan aramada, 3 bin 300 litre sahte içki bulundu.
Gözaltına alınan ev sahibi S.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hatay Sahte İçki
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