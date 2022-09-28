Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PKK/YPD mensubu olduğunu tespit ettiği teröristi sınırda yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, işlemleri için Suruç Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Suriye Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/YPG
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