Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda İmam hatip liselerinin müfredatını hedef alan Yazar Mustafa İslamoğlu için başlatılan soruşturma tamamlandı. İslamoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi.

İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine atıfta bulunularak Mustafa İslamoğlu'nun imam hatiplere yönelik paylaşımı ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği belirtildi ve 1,5 yıla kadar hapsi istendi.

Mustafa İslamoğlu, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sularını Soruşturma Bürosunda görevli savcı Mehmet Alper Yıldırım'ın hazırladığı iddianamede suçlamaları reddetti. Paylaşımlarının suç unsuru içermediğini öne sürdü.

Mustafa İslamoğlu, İstanbul 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak, yargılanmasına aralık ayında başlanacak.

Haber: Şeyma Vural