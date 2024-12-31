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Türkiye
TRT Haber 31.12.2024 14:00

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

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