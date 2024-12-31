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Türkiye
AA 31.12.2024 13:28

İstanbul'da yılbaşında 11 bin 940 sağlık personeli görev alacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yılbaşında kentte toplamda 11 bin 940 sağlık personelinin görev alacağını açıkladı.

İstanbul'da yılbaşında 11 bin 940 sağlık personeli görev alacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Güner, yılbaşında kesintisiz sağlık hizmeti sunulması için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kentte olası tüm ihtiyaçlara hızlı ve etkili şekilde yanıt vermek üzere planlama yaptıklarını belirten Güner, "Yılbaşı gecesinde vatandaşlarımızın sağlığı için İstanbul genelinde 2 bin 317 hekim, 5 bin 812 hemşire ve toplamda 11 bin 940 nöbetçi sağlık personelimiz görev başında olacaktır. Ayrıca 495 ambulansımız da acil yardım çağrılarına sağlık hizmeti sunacak. Acil servislerimizden 112 ekiplerimize kadar tüm sağlık birimlerimiz yılbaşı için hazır." dedi.

Doç. Dr. Güner, sağlık çalışanlarının her özel günde olduğu gibi, yeni yıl gecesinde de büyük bir özveri ve fedakarlıkla hizmet sunmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Onların bu gayreti, toplumumuzun sağlığı için ne kadar önemli bir sorumluluk taşıdığımızın en somut göstergesidir. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, İstanbul halkının yeni yılını sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle kutluyorum. Herkesin yeni yıl coşkusunu güvenle yaşayabilmesi için bizler görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

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