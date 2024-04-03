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Türkiye
AA 03.04.2024 19:16

Kahramanmaraş merkezli suç örgütü operasyonu: 21 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli suç örgütü operasyonu: 21 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te organize suç örgütü içerisinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığını tespit ettiği 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile toz, tablet ve sıvı olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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