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Türkiye
AA 03.04.2024 17:56

Tunceli'de 3 bin 406 yapı yıkılıyor

Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 3 bin 406 yapımının yıkımı için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de 3 bin 406 yapı yıkılıyor

Deprem kuşağında yer alan kentte, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda çalışma yapılıyor.

Ekipler, bu kapsamda il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerindeki yapılarda hasar tespiti yaptı.

Tunceli'de 3 bin 406 yapı yıkılıyor

Çalışmalar sonucu ekipler, depreme karşı dayanıksız olduğunu belirlenen 3 bin 406 yapının yıkımına başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde Meydanlar Mahallesi'nde devam eden bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Tunceli Deprem
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