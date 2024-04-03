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Türkiye
TRT Haber 03.04.2024 18:48

Bakan Yerlikaya Beşiktaş'taki yangının çıkış anını paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış anına ait görüntüleri paylaştı.

Beşiktaş Gayrettepe'de dün 16 katlı bir binanın en alt katındaki eğlence merkezinin tadilatında yangın çıktı.

Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş'taki yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi
Beşiktaş'taki yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili iki müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı. 

Yerlikaya, paylaştığı görüntülerle ilgili "Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. 

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