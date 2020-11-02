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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör COVID-19'a yakalandı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik şikayeti nedeniyle yapılan COVID-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini ifade eden Güngör, "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 15:15
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