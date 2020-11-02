Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 250 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Yenişehir İlçesi Devegeçidi mevkiinde, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

24 parça tarihi eser müzeye teslim edildi

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet tablo, 1 adet kama ve 22 adet sikke olmak üzere toplam 24 adet tarihi eser ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.