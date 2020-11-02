Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı ifade edildi.
Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışma ve denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda, birden fazla COVID-19 tanılı hastanın ve temaslının bulunduğu Güneykonak köyü, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle yasaklandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 15:03
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