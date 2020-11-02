Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışma ve denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, birden fazla COVID-19 tanılı hastanın ve temaslının bulunduğu Güneykonak köyü, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle yasaklandı.