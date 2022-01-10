5 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik

Trabzon Maçka'da teröristlerin saldırısında şehit oldu.

Şehitlerin hayatı TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile beyaz perdeye taşındı.

Şehit anneleri buluştu

Filmin Trabzon'daki özel gösterimi öncesi Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, Eren Bülbül'ün annesini iki şehidin şehadete erdiği yerde, Trabzon Maçka’da ziyaret etti.



Türkiye'nin unutamadığı kahramanların anneleri, birbirine sarılıp sohbet etti.

Şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, "İkimiz de aslan yetiştirdik. İkimiz de aslan gibi evlatlarımızı toprağa verdik. Gururluyuz ama çok acı" sözleriyle duygularını anlattı.

İki anne, hain pusunun gerçekleştiği yere sadece 100 metre mesafede olan Eren Bülbül'ün kabrine gitti, dua etti.

"Dağ gibi evlatlar yetiştirdik, çok gururluyuz"

Şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, Eren Bülbül'ün kabri başında Yasin-i Şerif okudu.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile kader arkadaşı olduğunu söyleyen Hatice Gedik, "İkimizin de bağrı yanıyor, ciğeri yanıyor. Eren Bülbül'ü de ziyaret etmek istedik, çok gururluyuz, çok şerefliyiz. Dağ gibi evlat yetiştirdik ikimiz de" dedi.

"Onun evladı benim evladım, acımız bir"

Ayşe Bülbül ise, "Böyle evlatların annesi olduğumuz için gururluyuz, mutluyuz. Hiç değişen bir taraf yok, onun evladı benim evladım, benim evladım onun evladı. Acımız bir, içimizdeki burukluk bir" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Hatice Gedik'in şehit evladıyla anısı herkesi duygulandırdı

İki şehit annesi, evlatlarının şehit düştüğü yeri de ziyaret etti. Hatice Gedik, evladının asker olma hikayesini de ilk kez TRT Haber ile paylaştı:

"Asker oluşunun haberi çıkacak ya hemen gitmiş sabah bir gazete almış bugün yayınlanacak diye. Gazetede bir bakmış ki ismi var Ferhat Gedik. Cebinde çocuğun yol parası yok koşa koşa hastaneye geldi. Hastanedeyim ameliyat olmuşum dediki anne askeri okulu kazandım gözün aydın. Karşında asker oğlun var artık senin dedi. Orada bir gururlandım bir ağladım bir gururlandım orada ilk asker oluşu..."