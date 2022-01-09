TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatıyor.

Filmin müziklerini "Heyamo" türküsüyle beğeni toplayan ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu yaptı.

Atakoğlu filmin senaryosunu okuduğunda çok ilgisini çektiğini söyledi.

"Karadeniz, müziğiyle beni çok etkileyen bir yöre"

Atakoğlu, yoğun bir çalışmayla müzikleri hazırladığını ifade ederek, "Nisan 2021'de müzikleri hazırlamaya başladım. Daha çekimler başlamamıştı. Karadenizli müzisyen Selim Bölükbaşı, kemençe ve tulum çalan arkadaşım bana müzikler konusunda bir nevi danışmanlık yaptı. Müzik denince her şey hisse giriyor" açıklamasını yaptı.

"Karadeniz, müziğiyle beni çok etkileyen bir yöre " diyor usta müzisyen. Film müziklerini hazırlarken ise insan hikayelerini ele aldığını vurguluyor.

Notalarla insan hikayelerini harmanladığını söyleyen Atakoğlu "Film müziklerini çıkartırken bir insan hikayesi var ve beni bu hikayelerin besteci olarak nasıl etkilediği ve onu dışa vurmak ve anlatmak onu müzikle ve notalarla. Karadeniz tınılarıyla, ritüeliyle ilgimi çeken bir yöreydi" açıklamasını yaptı.

'Heyamo'nun hikayesini anlattı

Atakoğlu, filmi izleyenlerin gönüllerini fetheden "Heyamo" türküsünün hikayesini de anlattı:

"Filmde bir de parçayı tekrardan cana getirdik zannediyorum. Heyomo parçası. Ben bu parçayı 75. yıl konserlerimi yaptığım zaman ve o hikayeyi anlattım cumhuriyetin hikayesini anlatacağım zaman Birol Topaloğlu adlı sevgili müzisyen arkadaşımın kemençecidir kendisi de bana tanıştırması ile Heyomo eserini o 75 yıl konserinde ve onun kayıtlarında ilk defa seslendirmiştik"

Ünlü müzisyen, gerçek hayatlardan esinlenen filmleri yapmanın zorluğuna dikkat çekti.

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'e 'İyi ki varsın' mesajı

Yine de kurulan kadroyla uyumlu çalışarak güzel bir iş çıkardıklarını anlattı. Atakoğlu, filmde hayat öyküleri anlatılan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik ile ilgili anlamlı mesajlar da paylaştı:

"Hiçbir kurşun Eren ve eren gibi gençlerimizi öldürmesin, bizden ayırmasın. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın eren. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın Ferhat Gedik. Sizi hiç unutmayacağız"

TRT ve Dijital Sanatlar'ın yapımcılığını üstlendiği, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren film, en çok izlenen yapım arasında yerini aldı.