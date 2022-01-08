Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, sinema salonlarında ilgi görmeye devam ediyor.

Özellikle "Heyamo" türküsüyle beğeni toplayan filmin müziklerine imza atan Atakoğlu, 1.5 sene önce Dijital Sanatlar'dan gelen teklif üzerine çalışmalara başladıklarını ve senaryoyu okuduğunda çok ilgisini çektiğini söyledi.

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in haince bir saldırıda şehit olmasını basından takip ettiğini aktaran Atakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hain saldırı, mermi, Eren ve Ferhat Gedik. Nisan 2021'de müzikleri hazırlamaya başladım. Daha çekimler başlamamıştı. Karadenizli müzisyen Selim Bölükbaşı, kemençe ve tulum çalar kendisi, o bana müzikler konusunda bir nevi danışmanlık yaptı. Müzik denince hisler duygular harekete geçiyor. O enstrümanları nasıl duydurmak istediğiniz, hangi duyguyla yansıtmak istediğiniz önemli. 'Heyamo' türküsünün dışında devam eden bir melodi var, ana temasıyla onu çıkarmıştım."

"Karadeniz, müziğiyle beni çok etkileyen bir bölge"

Fahir Atakoğlu, bütün film müziklerini hazırlarken insan hikayelerini ele aldığını belirterek, "Beni bu hikayelerin besteci olarak nasıl etkilediği önemli. Onu dışa vurmak ve anlatmak, Karadeniz tınılarıyla, ritüeliyle anlatmak önemli." dedi.

Atakoğlu, "Karadeniz zaten müziğiyle beni çok etkileyen bir bölgeydi. Selim'in de yardımıyla daha da içine girdim. Enstrümanları daha iyi anladım. Kemençeyi, elektronik aletler ve başka seslerle birleştirerek mermiye de bir ses verdik. Onun her çıkışında ses verdik. Bütün bunları yaparken de o duyguların çıkması, tempoların melodiye duygu ve zenginlik katması hepsi birbirini buldu." değerlendirmesini yaptı.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini ve fragmanını izleyenlerin gönüllerini fetheden "Heyamo" türküsünün hikayesini de anlatan Atakoğlu şunları söyledi:

"Bu filmde bir parçayı, Heyamo'yu tekrar cana getirdik. Türkiye'de Cumhuriyetin 75. yılı konserlerimi yaptığım zaman, Karadenizli müzisyen kemençeci Birol Topaloğlu beni bu türküyle tanıştırdı. İlk kez bu konserlerde seslendirdik Heyamo'yu. Film için çalışmaya başladığımda Özer Feyzioğlu ile bu türküyü paylaştım, 'Bende böyle bir kayıt var. Fındık toplama sahnesinde kullanırız.' dedim. Parçayı teaserda da kullandık, bir bölümünde geliyor ve sonra devam ediyor. Çok yakıştı, hem canlılığını hem de Karadeniz'in toprağının kokusunu vermesi açısından önemliydi."

"Gerçek hayatlardan esinlenen filmleri yapmak zordur"

Gerçek hayat hikayelerini anlatan biyografik ya da tarihi filmleri çekmenin kurgu filmlerden çok daha zor olduğunu ifade eden Atakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihi eserleri ve biyografileri çekmek, gerçek hayatlardan esinlenen filmleri yapmak çok zordur. Ama sevgili Mustafa Uslu çok iyi bir kadro kuruyor. Bu filmde, Özer Feyzioğlu ile çok iyi çalıştım. Birbirimizi yönlendirerek çok güzel bir iş çıkardık, en iyisini yakalamak için çalıştık. Hem ben onu yönlendirdim, hem de o beni."

Atakoğlu, filmde hayat öyküleri anlatılan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik ile ilgili şunları ifade etti:

"Dua ediyoruz hiçbir kurşun hedefini bulmasın, hiçbir kurşun Eren ve Eren gibi gençlerimizi öldürmesin, bizden ayırmasın. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın Eren. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın Ferhat Gedik. Sizi hiç unutmayacağız."

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtıldı.

Toplam 3 ay süren, bir helikopter, 22 askeri araç ve 54 sivil aracın kullanıldığı yapımda, yardımcı oyuncularla 1.195 kişi rol aldı.​​​​​​​

TRT ve Dijital Sanatlar'ın yapımcılığını üstlendiği, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren film, en çok izlenen yapım arasında yerini aldı.

Box Office'ten alınan bilgiye göre, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren yapımı iki günde 190 bin 387 kişi izledi.