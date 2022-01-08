TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Aslan, yanına yerli üretim eğitim uçağı Hürkuş'u da aldı. Yılın en havalı macerası, İstanbul sokaklarında başladı.

TRT ortak yapımıyla 'Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas' filmi vizyona girdiği ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Film, her yaştan izleyiciyi büyüledi. Aslan'ın maceralarından büyükler de en az çocuklar kadar etkilendi.

Aslan ve HÜRKUŞ macera peşinde

Film hem çocuklara teknolojiyi sevdiriyor, hem de animasyon dünyası ile maceraya sürüklüyor.

Geleceğin mucitlerine havacılığı sevdirmek ve onları gelişen yerli ve milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.

Filmde, uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, pilot olan büyükbabasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışıyor. Ama bunun için önce efsanevi kayıp elmasın peşine düşmesi gerekiyor. Macera dolu kovalamaca da böylece başlıyor.

Filmin "Rüzgârı Seveceksin" şarkısı ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül seslendirdi.